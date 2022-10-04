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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Что случилось этой ночью: вторник, 4 октября

КНДР запускает ракету, Трамп судится с CNN, мобилизацию можно обжаловать на Госуслугах

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны Армении заявило о минометном обстреле своих позиций со стороны Азербайджана. Потерь с армянской стороны нет.

- КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Ракета, пролетевшая над территорией Японии, уже упала.

- Трамп подал в суд на CNN за клевету. Он потребовал возместить ущерб в $475 млн.

- Возможность обжаловать призыв в рамках частичной мобилизации появилась на портале Госуслуг. Также через портал Госуслуг теперь можно записаться в добровольцы для участия в специальной военной операции на Украине.

- Гендиректора Запорожской АЭС выдворили за пределы области. Его обвинили в разработке диверсий.

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