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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики

Комиссия станет вырабатывать оперативные социально-экономические меры в условиях частичной мобилизации

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики, которая на постоянной основе станет заниматься выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, а также рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях, сообщается на сайте правительства.

"В свою очередь Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба должны создать штаб, который будет заниматься вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса. В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений", - говорится в сообщении.

Предложения, направленные на обеспечение устойчивой работы предприятий, а также поддержания деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, будут рассматриваться оперативными штабами, после чего выноситься на рассмотрение подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которой руководит первый вице-премьер Андрей Белоусов, а далее утверждаться правительственной комиссией, возглавляемой Мишустиным, отмечается в сообщении.

Михаил Мишустин Минсельхоз
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