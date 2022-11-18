Белоусов ожидает спад ВВП РФ в 2022 году в интервале 2,8-3%

Он считает российскую экономику более устойчивой и предсказуемой, чем европейская

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Снижение российского ВВП в 2022 году будет в интервале 2,8-3,0%, в 2023 году не превысит 1%, заявил на брифинге на полях саммита АТЭС глава российской делегации, первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"В этом году мы достаточно устойчиво выходим (по динамике ВВП - ИФ) где-то в районе минус 3%, минус 2,9%, минус 2,8%, примерно. Следующий год, мы считаем, мы можем уложиться в 1%-й спад", - сказал он.

По оценкам правительства, российская экономика прошла нижнюю точку спада в части потребительского спроса. "В части инвестиций еще нет, но где-то мы приближаемся", - добавил вице-премьер.

"Два показателя, на самом деле, показывают, что и бизнес достаточно оптимистично смотрит на развитие ситуации. Это, во-первых, PMI, который у нас стандартно больше 50%. И второе - это очень низкий уровень безработицы, очень высокая занятость, которая даже ниже 4%. Поэтому это все говорит о том, что конъюнктура такая достаточно благоприятная", - заявил первый замглавы правительства.

По мнению Белоусова, экономика России в настоящее время более предсказуема и устойчива, чем в целом экономическая ситуация в мире, и экономика европейских государств в частности.

"Что касается Европы. Там ситуация другая, нужно понимать, что дело не только в рецессии, рецессия - это некое следствие. Дело в том, что рынки пришли в движение, причем в движение они пришли еще в 2021 году. Мы помним с вами, как цены на металлы, относительные цены на металл выросли в два раза, и все гадали - это временное явление или нет? Вот это движение рынков оно создает очень высокую неопределенность для производителей, никто не может сейчас выстраивать долгосрочные планы, и плюс на это накладывается высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики, и плюс проблема долгов никуда не делась. Вот это сочетание факторов оно, конечно, создает очень большую угрозу для стабильности экономики, прежде всего, в странах ЕС - южной Европы, да в общем-то уже и Германии", - считает он.

"У нас в этом отношении все гораздо более устойчиво. В этом смысле Россия, как это ни покажется странным, в условиях санкций, сейчас является, пожалуй, островком стабильности, здесь события прогнозировать легче (...), чем в мире", - добавил первый вице-премьер.

Комментируя риски мировой рецессии для российской экономики, он напомнил, что Россия уже подверглась влиянию ограничений.

"Что касается влияния мировой рецессии на внешнюю торговлю, то вы знаете сейчас ситуацию, у нас внешняя торговля и так просела, там ограничения носят сейчас в основном логистический характер, ограничения, связанные с расчетами - там, я думаю, влияние будет минимальным", - сказал Белоусов.

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства: снижение в 2022 году на 3-3,5%, в 2023 году - на 1-4%, в 2024-2025 годах - рост на 1,5-2,5% ежегодно.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 3,8%, в 2023 году ожидается снижение на 1,7%.