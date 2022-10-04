Минобороны РФ в 2022 году запустило с Плесецка семь ракет с военными спутниками и четыре МБР

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Семь ракет-носителей "Союз-2" с военными спутниками и четыре межконтинентальные баллистические ракеты были запущены с космодрома Плесецк в 2022 году, сообщили в Минобороны РФ.

"Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели семь пусков ракет космического назначения класса "Союз-2" с космическими аппаратами военного назначения и четыре пуска межконтинентальных баллистических ракет", - сообщили в ведомстве.

Там отмечают, что специалисты Главного испытательного космического центра им. Г.С.Титова в текущем году обеспечили проведение 12 пусков ракет космического назначения с космодрома Плесецк, Восточный и Байконур, с выводом на орбиту 28 отечественных космических аппаратов.