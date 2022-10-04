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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Горняков эвакуировали из шахты "Ерунаковская-8" из-за возгорания химреагента

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рабочих эвакуировали из шахты "Ерунаковская-8" "Распадской угольной компании" (РУК, управляет угольными активами Evraz) из-за возгорания химреагента, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"При производстве работ по подключению скважины к трубопроводу, предположительно, произошло возгорание химреагента. Возгорание локализовано работниками участка управления по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования", - сказал сотрудник пресс-службы.

В момент возгорания в шахте находились 243 человека. Их вывели на поверхность. Никто не пострадал, добавил собеседник агентства.

Ранее в администрации Новошахтинская сообщили о пожаре в вентиляционном штреке шахты "Ерунаковская-8" и о выводе на поверхность шахтеров.

Прокуратура Кемеровской области сообщила, что проверит исполнение на шахте законов об охране труда и промышленной безопасности. По ее сведениям, пожар в шахте уже потушили.

Ерунаковская-8 Распадская Кемеровская область РУК Evraz
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