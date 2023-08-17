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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В Казахстане из горящей шахты "АрселорМиттал Темиртау" вывели 166 человек из 227

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Карагандинской области Казахстана произошел пожар на угольной шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), сообщила пресс-служба компании. Из 227 человек, находившихся в шахте, на поверхность через фланговый ствол пока вывели 166, уточнили в акимате области.

В шахте загорелась конвейерная ленте в в выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м).

"Введен план ликвидации аварии. Производят проветривание шахты (подача воздуха переведена в реверсивную позицию)", - сообщает сайт АМТ.

На место прибыли три отделения профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, спасатели ДЧС. Также на месте находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

Казахстан АМТ АрселорМиттал Темиртау Карагандинская область Шахтинск
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