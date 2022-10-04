"Победа" в конце октября запустит рейсы из Москвы в Минск

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября запустит регулярные рейсы Москва - Минск.

Полеты будут выполняться ежедневно из аэропорта "Внуково", сообщила представитель компании журналистам.

С июня этого года "Победа" выполняет рейсы в Минск из Санкт-Петербурга, по три раза в неделю. По данным сайта компании, это ее единственное международное направление на данный момент. Все свои зарубежные рейсы перевозчик приостановил в марте, после начала военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций.