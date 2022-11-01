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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

"Победа" в декабре возобновит рейсы в Стамбул, Аланию и Анталию

"Победа" в декабре возобновит рейсы в Стамбул, Аланию и Анталию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в декабре возобновит рейсы из Москвы (аэропорт "Внуково") в турецкие Стамбул, Аланию и Анталию, сообщила представитель компании журналистам.

Рейсы в стамбульский аэропорт им. Сабихи Гекчен начнутся 1 декабря и будут выполняться ежедневно. Рейсы во второй стамбульский аэропорт - "Стамбул" - стартуют 21 декабря и также будут ежедневными.

Полеты в Аланию (аэропорт "Газипаша") запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталию - с 23 декабря с частотой четыре раза в неделю.

Сейчас единственное зарубежное направление "Победы" - Минск, куда компания летает из Санкт-Петербурга и Москвы.

Все свои международные рейсы "Победа" приостановила в марте, после начала военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций.

Победа Турция
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