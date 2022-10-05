Патрушев заявил о троекратном росте преступности экстремистского толка в Крыму

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Крыму в этом году в три раза вырос уровень преступности экстремистского толка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"По линии МВД и ФСБ России проведены мероприятия по недопущению вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, радикальных молодежных движений, а также по противодействию деятельности приверженцев неонацистской идеологии", - сказал Патрушев на совещании по безопасности в Крыму.

Он отметил, что в республике приведены в соответствие со Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025 года госпрограмма и муниципальные программы по гармонизации межнациональных отношений. Кроме того, в Севастополе введена в строй система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, добавил секретарь Совбеза.

"Вместе с тем отмечается рост преступности, связанной с экстремизмом. В текущем году количество таких преступлений выросло в три раза", - подчеркнул Патрушев.

"Исходя из складывающейся оперативной обстановки, прошу руководителей регионов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти усилить внимание к вопросам обеспечения социально-политической стабильности и общественной безопасности", - резюмировал он.