Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

Патрушев заявил о троекратном росте преступности экстремистского толка в Крыму

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Крыму в этом году в три раза вырос уровень преступности экстремистского толка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"По линии МВД и ФСБ России проведены мероприятия по недопущению вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, радикальных молодежных движений, а также по противодействию деятельности приверженцев неонацистской идеологии", - сказал Патрушев на совещании по безопасности в Крыму.

В РоссииПатрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в КрымуЧитать подробнее

Он отметил, что в республике приведены в соответствие со Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025 года госпрограмма и муниципальные программы по гармонизации межнациональных отношений. Кроме того, в Севастополе введена в строй система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, добавил секретарь Совбеза.

"Вместе с тем отмечается рост преступности, связанной с экстремизмом. В текущем году количество таких преступлений выросло в три раза", - подчеркнул Патрушев.

"Исходя из складывающейся оперативной обстановки, прошу руководителей регионов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти усилить внимание к вопросам обеспечения социально-политической стабильности и общественной безопасности", - резюмировал он.

Николай Патрушев Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Погранконтроль на границе Крыма и Херсонской области сохраняется

Путин назначил врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Путин назначил врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Путин подписал законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Путин подписал законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Что случилось этой ночью: среда, 5 октября

МИД РФ вновь потребовал высылки из Казахстана украинского посла

Что произошло за день: вторник, 4 октября

Amazon впервые привлекли к ответственности за нарушение законодательства РФ

Американец, напавший на полицейского в Воронеже, получил 4,5 года колонии

Шойгу поручил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по отсрочкам от мобилизации

В Совфеде предложили запретить импорт мяса в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });