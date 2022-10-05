Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в Крыму на фоне российской специальной военной операции на Украине наблюдается высокий уровень террористических угроз, и призвал немедленно устранить пробелы в безопасности республики.

"На ряде потенциально опасных объектов отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки", - сказал Патрушев в ходе совещания по безопасности в Крыму в среду.

"Важность такой работы обусловлена высоким уровнем диверсионно-террористических угроз на фоне проведения специальной военной операции на Украине", - пояснил он.

Секретарь Совбеза добавил, что в республике "значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

"Поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий", - резюмировал Патрушев.

Вместе с тем он сообщил, что спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили в Крыму "12 преступлений террористической направленности".

"Пресечена деятельность таких террористических организаций, как "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещенная в РФ - ИФ) и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещенная в России организация - ИФ), готовивших совершение терактов в Крыму. Ликвидирован канал финансирования международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России - ИФ)", - уточнил Патрушев.