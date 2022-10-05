Суд решил взыскать в доход государства 100% акций Мурманского рыбпорта

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Мурманской области по иску ФАС России постановил взыскать в доход государства 100% акций АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП), приватизированного в 2015 году.

В резолютивной части решения суда говорится, что 4 млн 752 тыс. 759 обыкновенных акций ММРП будут списаны с лицевого счета АО "Зевс", 1 акция - с личного счета Даниила Полещука. Акции будут зачислены на лицевой счет Росимущества. Стоимость одной обыкновенной акции составляет 50 рублей.

Также суд постановил применить последствия недействительности ничтожных сделок по переуступке права требования, совершенных в 2017-2020 годах между C.I.Falcon Limited (Кипр), Hermes Investment&Trading Pte. Ltd (Сингапур) и New Millennium Group Kft. (Венгрия), договора купли-продажи долей ООО "Купец", которые в 2017 году заключили АО "Зевс" с Александром Романовым и Олегом Креславским (управляющим ММРП - ИФ), договора присоединения компании "Купец" к компании "Зевс" от 2020 года.

В иске ФАС России говорилось, что группа лиц, включая иностранного инвестора, путем последовательных сделок установила контроль над ММРП. При этом рыбный порт, считает антимонопольная служба, имеет стратегическое знание "для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

По данным ФАС , в 2017 году компания "Зевс" выкупила доли 51% и 49% в компании "Купец" у Креславского и Романова, став в результате единственным бенефициаром ММРП. При этом Романову принадлежит 100% долей в сингапурской компании Hermes Investment&Trading Pte. Ltd, а 83,3% акций "Зевса" находятся в залоге у венгерской New Millennium Group Kft.

Как сообщалось, ООО "Купец" Александра Романова и Олега Креславского на аукционе Росимущества в 2015 году купило за 1,027 млрд рублей 100% акций ММРП. В 2020 году "Купец" был присоединен к АО "Зевс", не раскрывающему владельцев. По данным ЕГРЮЛ, Креславский в настоящее время руководит ММРП в статусе управляющего - индивидуального предпринимателя.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры.

Мурманский рыбный порт в 2021 году увеличил перевалку грузов на 20,7% по сравнению с предыдущим годом, до 264,6 тыс. тонн.