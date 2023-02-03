Апелляция подтвердила взыскание 100% акций Мурманского рыбпорта в доход государства

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Мурманской области о взыскании в доход государства 100% акций АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП), говорится в картотеке арбитражных дел.

Жалоба собственников порта была отклонена. Сам судебный акт пока не опубликован.

Арбитражный суд Мурманской области 3 октября 2022 года решил взыскать в доход государства 100% акций ММРП по иску ФАС России. Бумаги будут зачислены на лицевой счет Росимущества: 4 752 759 обыкновенных акций ММРП будут списаны с лицевого счета АО "Зевс", 1 акция - с личного счета Даниила Полещука, бывшего исполнительного директора ММРП.

Областной суд также постановил применить последствия недействительности ничтожных сделок по переуступке права требования, совершенных в 2017-2020 годах между C.I.Falcon Limited (Кипр), Hermes Investment &Trading Pte. Ltd (Сингапур) и New Millennium Group Kft. (Венгрия).

В 2013-2015 годах C.I.Falcon предоставило компании "Зевс" суммарно $14,3 млн и 4 млн евро под залог акций российской компании. В свою очередь, "Зевс" предоставил эти средства компании "Купец" Александра Романова и его зятя Олега Креславского для приобретения акций ММРП на аукционе Росимущества в 2015 году за 1,027 млрд рублей. В 2017 году C.I.Falcon переуступила права по договорам займа компании Hermes Investment & Trading, учрежденной Романовым. В 2020 году сингапурская компания, в свою очередь, переуступила права по договорам займа венгерской New Millennium Group. При этом в 2020 году компания "Купец" присоединилась к компании "Зевс".

Как установил суд, косвенный контроль над стратегическим предприятием ММРП установила группа лиц с участием иностранных инвесторов. В группу вошли Романов, его дочь Анастасия Креславская, сын Даниил Полещук, а также АО "Зевс" Креславской и Полещука, ООО "Купец", АО "ММРП", Hermes Investment & Trading, а в последующем - New Millennium Group.

При неисполнении обязательств по договорам займа 83,3% акций АО "Зевс" и, следовательно, 100% акций ММРП могли перейти в пользу иностранной компании, установил суд.

Отдельными постановлениями Арбитражный суд Мурманской области запретил собственникам ММРП и новому генеральному директору ММРП Эдуарду Малашенкову отчуждать имущество.

Апелляционную жалобу подавали АО "Зевс", АО "ММРП", Романов, Полещук и Креславская.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры.

По итогам 2022 года ММРП увеличил перевалку грузов на 23%, до 326,4 тысячи тонн. В структуре общей перевалки 237,5 тысячи тонн пришлись на рыбопродукцию, что на 5,7% выше показателей 2021 года.