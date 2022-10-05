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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

Петербургский международный экономический форум в 2023 г. запланирован на 14-17 июня

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в будущем году пройдет с 14 по 17 июня, говорится в сообщении фонда "Росконгресс" (организатор ПМЭФ).

"Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны", - приводятся в сообщении слова ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

ПМЭФ-2022 прошел в Петербурге с 15 по 18 июня. Участники форума в текущем году подписали 691 соглашение на общую сумму 5,639 трлн рублей.

ПМЭФ Петербург Росконгресс
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