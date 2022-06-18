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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Семь сотен соглашений на 5,6 трлн руб. подписали участники ПМЭФ-2022

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Без малого 700 соглашений на общую сумму в 5,639 трлн рублей подписали участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

"К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5,639 трлн рублей. Мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной", - сказал ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Спикер также сообщил, что участие в ПМЭФ-2022 приняли 14 тыс. человек из 130 стран с учетом РФ, а 79 государств прислали на форум своих официальных представителей. Всего за 4 дня форума в рамках деловой программы прошло 214 мероприятий.

"Он (ПМЭФ-2022 - ИФ) продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа", - добавил Кобяков.

Петербургский международный экономический форум в 2022 проходит с 15 по 18 июня.

ПМЭФ-2022

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Подготовка к XXV Петербургскому международному экономическому форумуЧеловекоподобный робот-кассир "Дуняша" компании "Промобот"Выставочный стенд компании "Уралхим"Участники ПМЭФ-2022Стенд Санкт-ПетербургаПосетительницы во время панельной дискуссии "Сверхновые карьерные траектории"Первый день работы ПМЭФ-2022Стенд БашкортостанаСессия "Цифровизация в сфере лекарственного обеспечения: доступность, прозрачность, подлинность"Участники форума на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"Стенд Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)Вход в центр аккредитации Петербургского международного экономического форума
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