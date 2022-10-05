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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

В Херсонской области объявили двухнедельные каникулы из-за обстрелов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство образования и науки Херсонской области выпустило приказ об объявлении двухнедельных каникул в целях безопасности в шести муниципалитетах, в том числе в столице.

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"В связи с участившимися обстрелами, а также в целях сохранения жизни и здоровья участников учебно-воспитательного процесса приказываю установить каникулы в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования в городе Херсоне, Белозерском, Бериславском, Каховском, Снигиревском муниципальных округах, а также в Новокаховском городском округе с 6 по 21 октября 2022 г. (включительно)", - говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале министерства в среду.

В настоящее время населенные пункты Херсонской области регулярно подвергаются обстрелам. Основными целями ВСУ являются Каховская ГЭС, Антоновский мост и паромная переправа через Днепр в Херсоне.

Херсонская область
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