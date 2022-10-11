Власти Херсонской области заявили об отражении ночной попытки ВСУ прорвать линию обороны

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В ночь на вторник была отражена попытка ВСУ прорвать линию обороны в направлении Херсона, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Все ночные попытки прорваться или прорвать линию обороны в направлении Херсона, как всегда, отбиты", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Стремоусов также сообщил об отражении очередного удара украинских военных по мосту через Днепр в Херсоне. "Попытка нанести ракетный удар по Антоновскому мосту также была отражена системами ПВО. Мы не можем понять, зачем стрелять по мосту, который уже не представляет никакого интереса", - сказал он.

По официальным данным экстренных служб региона, вечером в понедельник ВСУ выпустили по Антоновскому мосту шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, четыре из них были перехвачены ПВО. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Украинские военные регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области, в том числе гражданскую инфраструктуру. Основными целями ВСУ являются Каховская ГЭС, Антоновский мост и паромная переправа через Днепр в Херсоне.