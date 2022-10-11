Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 10 октября

Власти Херсонской области заявили об отражении ночной попытки ВСУ прорвать линию обороны

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В ночь на вторник была отражена попытка ВСУ прорвать линию обороны в направлении Херсона, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Все ночные попытки прорваться или прорвать линию обороны в направлении Херсона, как всегда, отбиты", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Стремоусов также сообщил об отражении очередного удара украинских военных по мосту через Днепр в Херсоне. "Попытка нанести ракетный удар по Антоновскому мосту также была отражена системами ПВО. Мы не можем понять, зачем стрелять по мосту, который уже не представляет никакого интереса", - сказал он.

По официальным данным экстренных служб региона, вечером в понедельник ВСУ выпустили по Антоновскому мосту шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, четыре из них были перехвачены ПВО. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Украинские военные регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области, в том числе гражданскую инфраструктуру. Основными целями ВСУ являются Каховская ГЭС, Антоновский мост и паромная переправа через Днепр в Херсоне.

Хроника 24 февраля – 11 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Кирилл Стремоусов Украина ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первая колонна большегрузов из Крыма добралась через новые территории в Ростовскую область

Первая колонна большегрузов из Крыма добралась через новые территории в Ростовскую область

Украина приняла транзитную заявку "Газпрома" в объеме 42,4 млн кубометров

Что случилось этой ночью: вторник, 11 октября

Что произошло за день: понедельник, 10 октября

"Газпром" напомнил, что в 2015 г. около "Северного потока" уже находили взрыватель НАТО

"Газпром" напомнил, что в 2015 г. около "Северного потока" уже находили взрыватель НАТО
Взрыв на Крымском мосту

Аксенов ожидает завершения ремонта Крымского моста за 1-1,5 месяца

ХКФ банк приостановил валютные переводы

Росгидромет сообщил, что в РФ климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле в целом

Росгидромет сообщил, что в РФ климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле в целом

Оппозиционер Кара-Мурза останется в СИЗО до середины декабря

Индекс МосБиржи превысил рубеж в 1900 пунктов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });