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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии этой станции. Указ опубликован на сайте Кремля.

АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" будет осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов Запорожской АЭС, говорится в документе.

Объекты Запорожской АЭС и иное имущество, необходимое для ее работы, будет принято в федеральную собственность.

АО "Росэнергоатом" стало учредителем АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Новая компания была зарегистрирована 3 октября, ее уставный капитал составляет 2 млрд рублей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Новая организация призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом". Возглавил компанию бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко, говорится в сообщении "Росэнергоатома".

Все сотрудники АЭС будут трудоустроены в штат новой организации. Параллельно будет вестись оценка состояния станции и восстановление поврежденной инфраструктуры, приводятся в сообщении слова Романенко.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, на ней шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 11 сентября после остановки последнего реактора станция не вырабатывает электроэнергию.

С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

"Росэнергоатом" входит в ГК "Росатом" и управляет российскими АЭС концерна. В состав "Росэнергоатома" входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, проектно-конструкторский и технологический филиалы. В общей сложности в эксплуатации находятся 37 энергоблоков АЭС суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.

Запорожская область Запорожская АЭС ЗАЭС Владимир Путин Правительство Росэнергоатом Олег Романенко
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