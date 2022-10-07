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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

На ЗАЭС начался перезапуск двух энергоблоков

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Работы по запуску двух энергоблоков начались на Запорожской АЭС, все реакторы которой ранее были остановлены, сообщил журналистам глава администрации города Энергодар Александр Волга.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ создать ФГУП "Запорожская АЭС", объекты перейдут в федеральную собственность. АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" будет осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов ЗАЭС.

Учредителем АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" выступило АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были попадания по вспомогательным системам обеспечения.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются два специалиста агентства.

ЗАЭС Энергодар Запорожская область
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