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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Минздрав предложил разрешить посещение поликлиник без полиса ОМС на руках

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России предлагает предусмотреть возможность для пациентов не носить с собой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для посещения поликлиники или больницы, достаточно знать его номер, сообщила пресс-служба министерства в среду.

Соответствующий проект приказа Минздрава РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Благодаря предлагаемым изменениям в Правила обязательного медицинского страхования, жизнь пациентов может значительно упроститься. Для посещения поликлиники или больницы больше не нужно будет носить с собой полис ОМС", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что достаточно знать его номер или распечатать штрих-код с портала Госуслуг.

"Электронный полис нельзя будет потерять или забыть дома, а при желании всегда можно будет распечатать. Полисы, полученные ранее, будут действовать до их замены", - отметили в министерстве.

Минздрав РФ
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