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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

Правительство РФ дополнило программу госгарантий бесплатной медпомощи

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнении программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи рядом высокотехнологичных методов лечения, сообщается на сайте правительства.

"В обновленной программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медицинских организаций на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по линии сердечно-сосудистой хирургии. Например, проведение операций по замене и протезированию аорты", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что теперь такие высокотехнологичные методы лечения станут доступнее для пациентов по полису ОМС.

Подписанным документом вносятся изменения в постановление правительства РФ от 28 декабря 2021 года.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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