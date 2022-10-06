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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Путин 7 октября примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

В этот день у президента будет юбилей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 7 октября примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ. Она пройдет в Константиновском дворце, - уточнил он. - Это будет очень важное мероприятие в контексте подготовки запланированного на следующую неделю саммита СНГ - встречи Совета глав государств, которая пройдет в Астане".

Песков сказал также, что в пятницу у Путина запланирован ряд международных телефонных разговоров.

7 октября Путину исполнится 70 лет.

Пескова спросили, отметит ли президент юбилей в кругу родных и близких. Тот ответил, что в пятницу у Путина напряженный график.

"А что касается семейных дел - это отдельно, вы знаете, мы обычно об этом говорить не любим", - добавил он.

"Как правило, протокол этого (поздравлений) не предусматривает, и обычно подарки передаются по линии протокола. Но, разумеется, все-таки все друг друга не первый и даже не одно десятилетие знают, знакомы друг с другом, поэтому, наверняка, чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения (Владимира Путина - ИФ)", - сказал Песков.

Владимр Путин СНГ Петербург Дмитрий Песков
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