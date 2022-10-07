Президент Киргизии не примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров не поедет на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь киргизского лидера Эрбол Султанбаев в пятницу.

"Ввиду рабочего графика президент Киргизии Садыр Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге", - сообщил Султанбаев.

По его словам, для передачи президентского послания с поздравлениями по случаю 70-летия президента России Владимира Путина от киргизской стороны направлен государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов.

Путин в свой день рождения соберет в Константиновском дворце в Стрельне неформальный саммит СНГ, в котором примут участие лидеры стран-участниц Содружества.