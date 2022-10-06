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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Минпромторг заявил об усложнении логистики медтехники на фоне санкций

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок медицинской техники практически не пострадал из-за введенных санкций; иностранные компании в этой сфере продолжают работать в РФ, однако усложнилась логистика, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"Несмотря на введенные санкции, рынок медтехники практически не пострадал. С точки зрения иностранцев усложнилась логистика, усложнились поставки продукции", - сказал Осьмаков в ходе заседания экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле.

При этом, по его словам, иностранные компании в сфере медицинской техники, локализованные в РФ, продолжают деятельность.

Осьмаков также сообщил, что в настоящее время ситуация с логистикой лекарственной продукции из других стран в Россию "более-менее устаканилась", хотя продолжает оставаться сложной.

По его словам, за семь месяцев 2022 года внутреннее производство медицинского оборудования увеличилось на 20%; доля отечественной продукции на рынке пока составляет 25%.

Минпромторг РФ Госдума
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