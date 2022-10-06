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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Росздравнадзор отметил логистические проблемы с импортом медизделий

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков сообщил в Госдуме о логистических проблемах с поставками импортных медицинских изделий, в том числе о задержках поставок.

"У нас нет информации о том, чтобы зарубежные производители уходили с нашего рынка. Вместе с тем, мониторя информацию от регионов, мониторя информацию о несостоявшихся закупках, мы видим задержки в поставках (медицинских изделий), мы видим проблемы с логистикой, с оплатой зарубежных товаров", - сказал Павлюков на заседании экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности.

По его словам, "из 9 тысяч медицинских изделий, потребляемых системой здравоохранения, порядка 1,6 тысячи производятся только в недружественных странах".

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на этом же заседании подтвердил, что на российском фармацевтическом рынке не фиксируется ухода зарубежных производителей жизненно необходимых лекарств.

Ранее на этом же заседании первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков заявил, что рынок медтехники почти не пострадал, но усложнилась логистика с поставками импортного оборудования.

Росздравнадзор Минздрав Минпромторг Дмитрий Павлюков Василий Осьмаков Сергей Глаголев
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