Думе предложили расширить права Казначейства по проверке компаний с госучастием

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство получит право анализировать финансовые и хозяйственные операции государственных компаний, государственных корпораций, публично-правовых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного госучастия превышает 50%.

Об этом говорится в законопроекте № 203297-8, который правительство внесло в Госдуму.

"В установленном правительством РФ порядке осуществляет функции по контролю (анализу) финансовых и хозяйственных операций государственных компаний, государственных корпораций, публично-правовых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия РФ превышает 50 процентов", - говорится в новой редакции статьи 166.1 Бюджетного кодекса, которая прописывает бюджетные полномочия Казначейства.

Авторы поправок уточнили, что такие проверки будут проводиться на основании поручений президента, правительства, министра финансов.

Расширение бюджетных полномочий Казначейства в пояснительной записке объясняют необходимостью определить потребности в дополнительной государственной поддержке данных компаний. В частности, Казначейству необходимо будет провести анализ причин увеличения административно-хозяйственных расходов; расчет фонда оплаты труда сотрудников; целесообразность привлечения кредитов и займов; обоснованность и целесообразность финансирования проектов, находящихся в предбанкронтном состоянии.

По действующему законодательству, Казначейство в отношении указанных организаций может проверять только формирование доходов, а также расходы, имеющие отношение к бюджетным средствам и государственному имуществу.

Дополнительные полномочия Казначейства по сути являются формой предварительного контроля в бюджетной сфере, считают авторы проекта.

Схожими полномочиями с 2019 года обладает Счетная палата, которая может проводить аудит государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с госучастием в их уставных капиталах, а также их "дочек".

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.