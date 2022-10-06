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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

ФТС заявила о прекращении таможенного контроля на границе с вошедшими в состав РФ субъектами

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Таможенный контроль на границе с вошедшими в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями отменен, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

"C 5 октября таможенный контроль на административной границе с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не проводится", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ФТС отметили, что участникам внешнеэкономической деятельности "нет необходимости подавать декларации при перевозке товаров между субъектами РФ, так как это является внутренней торговлей".

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"По обращению Пограничной службы ФСБ России таможенные органы оказывают содействие в проверке имущества граждан и транспортных средств с использованием досмотровой техники с целью обеспечения безопасности. Для этого дежурные смены сотрудников ФТС России присутствуют в пунктах пропуска", - добавили в пресс-службе.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В соответствии с положениями законов, внесенных президентом РФ, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

ФТС ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
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