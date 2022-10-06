ФТС заявила о прекращении таможенного контроля на границе с вошедшими в состав РФ субъектами

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Таможенный контроль на границе с вошедшими в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями отменен, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.

"C 5 октября таможенный контроль на административной границе с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями не проводится", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ФТС отметили, что участникам внешнеэкономической деятельности "нет необходимости подавать декларации при перевозке товаров между субъектами РФ, так как это является внутренней торговлей".

"По обращению Пограничной службы ФСБ России таможенные органы оказывают содействие в проверке имущества граждан и транспортных средств с использованием досмотровой техники с целью обеспечения безопасности. Для этого дежурные смены сотрудников ФТС России присутствуют в пунктах пропуска", - добавили в пресс-службе.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В соответствии с положениями законов, внесенных президентом РФ, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.