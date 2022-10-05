Погранконтроль на границе Крыма и Херсонской области сохраняется

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Таможенный контроль на границе между Херсонской областью и Республикой Крым осуществляется в упрощенном режиме, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Таможня на границе уже давно упрощенная. Некоторые документы не оформляются сейчас. Таможня никуда не делась, но она номинальная... Таможню упростили уже давно, не первый месяц она так работает", - сказал он.

Стремоусов при этом подчеркнул, что пограничный контроль осуществляется в полном объеме. "Границу не убрали, она остается. Сейчас досматривают именно на наличие оружия и на наличие мародерки, которая сейчас распространена. Там сейчас стоит и военная полиция, и представители Пограничной службы ФСБ", - добавил он.

Ранее глава региона Владимир Сальдо заявил журналистам, что пограничный контроль на границе Крыма и Херсонской области сохранился после подписания договора о присоединении области к Российской Федерации.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, по результатам которого Херсонская область вышла из состава Украины и присоединилась к РФ в качестве субъекта Федерации.