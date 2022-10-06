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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

На российских верфях запланировано построить более тысячи судов до 2030 года

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Более 1 тысячи судов может быть построено на российских верфях до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам церемонии поднятия флага РФ на пароме "Генерал Черняховский".

"В целом на отечественных верфях рассчитываем построить около 1100 судов различного назначения до 2030 года. Из них свыше 300 – в рамках специальной программы льготного лизинга", - сказал Мишустин.

После церемонии поднятия флага новый автомобильно-железнодорожный паром "Генерал Черняховский" отправится в первый рейс из Балтийска (Калининградская область) в порт Усть-Луга (Ленинградская область).

"Генерал Черняховский" – второй в России двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром. Построен по заказу ФГУП "Росморпорт". Строительство велось ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard.

Михаил Мишустин Объединенная судостроительная корпорация ОСК
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