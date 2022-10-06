РФ в поставках зерна будет ориентироваться на Ближний Восток и Северную Африку

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - РФ в экспорте зерна будет ориентироваться, прежде всего, на страны Ближнего Востока и Северной Африки, написал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в телеграм-канале этого объединения.

"Формула нашего успеха – концентрация усилий на рынках стран Ближнего Востока и Северной Африки, самого крупного импортера зерновых в мире. Именно этот рынок наиболее удобно расположен в плане логистики. Именно здесь наиболее очевидны наши конкурентные преимущества, особенно в соотношении цена/качество", - заявил он, отметив, что в некоторые страны, например в Алжир, Саудовскую Аравию, Египет, поставки российской пшеницы уже превысили прошлогодние. "Алжир - это настоящий прорыв текущего сезона", - добавил он.

Это важно и потому, что скрытые санкции ограничили возможности по сбыту сельхозпродукции. Так, по зерновым культурам отставание темпов экспорта от прошлого сезона составляет порядка 20%. Чтобы "понять масштаб этого отставания", Зернин напомнил, что в прошлом году было собрано всего 121,4 млн тонн зерна, в том числе 76,1 млн тонн пшеницы, а в этом урожай оценивается в рекордные 150 млн тонн, в том числе без малого 100 млн тонн пшеницы.

"Таким образом, скрытые санкции не только сдерживают наши поставки в нуждающиеся страны, но и ведут к росту товарных остатков внутри России", - отметил он, заявив, что в этих условиях экспортеры "активно работают над укреплением связей с ключевыми потребителями, используя все доступные нам инструменты зерновой дипломатии".

Кроме того, для доставки зерна покупателям из стран Ближнего Востока и Северной Африки используются все доступные типы судов – от крупнотоннажных панамаксов до малотоннажных "река-море". "Безусловно, мы ощущаем дефицит судов из-за скрытых барьеров. Причем если в глубоководных портах есть определенный дефицит крупнотоннажного флота, то в речных и мелководных морских портах ощущается дефицит судов класса "река-море", что является не меньшей проблемой, учитывая роль речного транспорта и сроки навигации для хозяйств Поволжья, - заявил он. - В этом плане у нас большая надежда на производственные возможности ОСК ("Объединенная судостроительная корпорация" - ИФ) и финансовые возможности "Росагролизинга".

Как сообщалось, по оценке Минсельхоза, России в этом сельхозгоду (июнь 2022-июль 2023 гг.) необходимо вывезти 50-60 млн тонн зерна.

Обновленная стратегия развития АПК (рассчитана до 2030 года) предусматривает строительство более 40 судов для транспортировки продукции АПК. Кроме того, как сообщил на днях глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, ведомство прорабатывает вопрос о приобретении бывших в эксплуатации судов на международном рынке.