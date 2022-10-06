Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Призванные по мобилизации военнослужащие не смогут получать зарплату по месту работы, так как контракт с ними приостанавливается, денежное довольствие им будет выплачивать Министерство обороны, сообщается в четверг на портале "Объясняем.рф".

"Военнослужащему, призванному по мобилизации, по постоянному месту работы зарплата не выплачивается, поскольку трудовой контракт с ним приостановлен на все время мобилизации. Денежное довольствие военнослужащему выплачивает министерство обороны РФ", - говорится в сообщении в ответ на соответствующий вопрос.

Там уточняется, что "денежное довольствие мобилизованного по призыву складывается из оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности, надбавки за выслугу лет, также возможна надбавка за особые условия службы в зависимости от занимаемой должности".