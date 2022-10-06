Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны

Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Призванные по мобилизации военнослужащие не смогут получать зарплату по месту работы, так как контракт с ними приостанавливается, денежное довольствие им будет выплачивать Министерство обороны, сообщается в четверг на портале "Объясняем.рф".

"Военнослужащему, призванному по мобилизации, по постоянному месту работы зарплата не выплачивается, поскольку трудовой контракт с ним приостановлен на все время мобилизации. Денежное довольствие военнослужащему выплачивает министерство обороны РФ", - говорится в сообщении в ответ на соответствующий вопрос.

Там уточняется, что "денежное довольствие мобилизованного по призыву складывается из оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности, надбавки за выслугу лет, также возможна надбавка за особые условия службы в зависимости от занимаемой должности".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 6 октября

Оппозиционера Кара-Мурзу обвинили в трех эпизодах госизмены

Оппозиционера Кара-Мурзу обвинили в трех эпизодах госизмены

В России более чем у 32 тыс. лифтов истек срок службы

В России более чем у 32 тыс. лифтов истек срок службы

Минобрнауки предложило формировать разовые диссертационные советы

Военная операция на Украине

США поставили Украине уже более 700 тысяч артиллерийских снарядов и ракет

США поставили Украине уже более 700 тысяч артиллерийских снарядов и ракет

Москалькова заявила о необходимости создать российскую альтернативу ЕСПЧ

ФНБ в сентябре сократился на 1,08 трлн рублей до 10,79 трлн рублей

ФНБ в сентябре сократился на 1,08 трлн рублей до 10,79 трлн рублей

В РФ заблокирован сайт, запущенный экс-сотрудниками "Эха Москвы"

На российских верфях запланировано построить более тысячи судов до 2030 года

Морские круизы по Каспию впервые начнутся в 2023 году

Морские круизы по Каспию впервые начнутся в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });