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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Что случилось этой ночью: пятница, 7 октября

Анна Кикина на МКС, в Сирии США ликвидировали боевиков, Армения и Азербайджан рассчитывают на мирный договор

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Экипаж корабля Crew Dragon вместе с Анной Кикиной перешел на борт МКС. Об этом сообщило NASA.

- Два главаря боевиков ликвидированы в результате авиаудара США в Сирии. Уничтожены заместитель лидера террористов в Сирии и чиновник, ответственный за дела заключенных.

- Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны. Об этом в четверг сообщили на портале "Объясняем.рф".

- Суд отложил заседание по делу Маска, чтобы дать ему время закрыть сделку по покупке Твиттера. Судья приостановил судебное разбирательство, предоставив сторонам возможность завершить сделку до 28 октября.

- Азербайджан и Армения до конца 2022 года могут подписать мирный договор. Так полагает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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