Двое мобилизованных умерли в пункте формирования в Новосибирске

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти двух мобилизованных граждан на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

"Да, погиб еще один человек. Компетентные органы выясняют обстоятельства", - сказала она, отвечая на вопрос о смерти двоих мобилизованных на территории пункта.

По ее словам, тело первого из них было обнаружено 4 октября, второго - в ночь на пятницу, 7 октября.

Шалабаева не уточнила, из каких регионов были погибшие.