Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Двое мобилизованных умерли в пункте формирования в Новосибирске

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти двух мобилизованных граждан на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

"Да, погиб еще один человек. Компетентные органы выясняют обстоятельства", - сказала она, отвечая на вопрос о смерти двоих мобилизованных на территории пункта.

По ее словам, тело первого из них было обнаружено 4 октября, второго - в ночь на пятницу, 7 октября.

Шалабаева не уточнила, из каких регионов были погибшие.

Новосибирск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным взыскание с братьев Магомедовых $750 млн

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

Электросамокатам и гироскутерам в России запретили скорость быстрее 25 км/ч

ФСБ пресекла теракт на Ставрополье, готовившийся сторонниками ИГ

На ЗАЭС начался перезапуск двух энергоблоков

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 октября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 16 октября
Военная операция на Украине

Минздрав сообщил о пяти погибших при ударе ВСУ по автобусу в Херсонской области

Совладелец "Зимней вишни" получил восемь лет колонии за взятку сотрудникам Госстройнадзора

Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны

Вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат довольствие от Минобороны

Что произошло за день: четверг, 6 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });