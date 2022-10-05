Москалькова увидела основания для следствия разобраться в смерти 2 мобилизованных на Урале

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Причины смерти двух мобилизованных мужчин в учебном центре на территории Еланского гарнизона (Свердловская область) должны установить правоохранительные органы, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Ко мне жалоб на этот счет не поступало (...) Но ту информацию, что я изучаю из ваших источников, я считаю, что есть основание обратиться к военному прокурору с просьбой, во-первых, проверить ситуацию с условиями мобилизации и с условиями, которые были созданы в связи с этой трагической ситуацией, и в следственные органы с тем, чтобы была правильно дана процессуальная оценка этим событиям", - сказала Москалькова в среду журналистам в Екатеринбурге.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что уже обратилась в надзорные и следственные органы. "Как только мне стало известно о двух случаях гибели в Еланском гарнизоне, я, естественно, сразу обратилась и в военно-следственный комитет, и к военному прокурору Еланского гарнизона. Расследование проводится, с военным прокурором мы каждый день на связи. Сегодня у нас здесь присутствует уполномоченный по правам человека Курганской области. Он тоже хочет понять причину, кто больше виноват: или военкомат, направивший человека, не поняв, что у него эпилепсия, либо здесь вовремя не оказали (помощь). Это проверку следствие проводит", - пояснила Мерзлякова.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Еланском учебном центре скончались двое мужчин, призванные в рамках частичной мобилизации. Еще один мужчина умер после возвращения домой, предположительно, от хронического заболевания.