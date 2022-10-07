Эксперт допустил, что много некрупных "госкомпаний" не выполнят квоты по закупкам у бизнеса

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Большая часть некрупных субъектов закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ, закон о закупках госкомпаний) в текущем году не сможет выполнить квоты по закупкам у малого бизнеса. Об этом заявил гендиректор межрегиональной спецорганизации "Ценный Советник" и член совета по развитию контрактной системы при ТПП РФ Виталий Макаров в ходе Санкт-Петербургского форума контрактных отношений.

"Некрупнейшие "госкомпании" (это не только АО, но и различные ГУПы) столкнулись с проблемами при выполнении квот по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), - рассказал Макаров. - Многие из них озаботились или вообще ознакомились с требованиями по закупкам у малого бизнеса только летом, когда уже законтрактовались и на долю закупок у МСП не осталось бюджетов. В результате многие из них теперь готовятся к тому, чтобы с февраля 2023 года перейти в разряд госзаказчиков – они должны будут проводить закупки согласно положениям закона "О контрактной системе" (44-ФЗ)".

При этом Макаров уточнил "Интерфаксу", что многие региональные и муниципальные "госкомпании" просто не имеют возможности выполнить квоту закупок у малого бизнеса, поскольку их главная статья расходов - закупка у одного крупного поставщика.

"Например, во многих регионах есть районные газеты, которые являются субъектами 223-ФЗ, - рассказал Макаров. - У них основная статья расходов - выпуск, печать газеты. А единственным доступным поставщиком соответствующих услуг оказывается местная региональная печатная фабрика, являющаяся ГУПом. То есть, такие "госкомпании", просто физически не смогут выполнить требования по закупкам у малого бизнеса".

Более того, по словам Макарова, есть "госкомпании", которые существуют и работают 10-20 лет, но не имели и не имеют положений о закупках (ПоЗ, порядок проведения закупок субъектами 223-ФЗ должен быть прописан в названных положениях - ИФ), не зарегистрированы в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. Даже при возможности и желании они не смогут провести закупки с участием малого бизнеса – сначала им необходимо подготовить свои ПоЗ, зарегистрироваться в ЕИС и на электронных торговых площадках (ЭТП) для госзакупок (госкомпании могут проводить закупки у субъектов МСП только на таких ЭТП - ИФ).

По оценке Макарова, в феврале 2023 года, когда будут подведены итоги по отчетам субъектов 223-ФЗ о закупках у малого бизнеса, в разряд госзаказчиков перейдут около 70% некрупных "госкомпаний" и до конца следующего года они вынуждены будут работать по более строгому 44-ФЗ.

По словам Макарова, решению этой проблемы может помочь принятие отсрочки применения административных мер за невыполнение квот по закупкам у субъектов МСП, введение переходного периода для некрупных "госкомпаний", подготовка методического обеспечения по организации спецторгов (закупки госкомпаний, в которых могут принимать участие только субъекты МСП), унификация положений 223-ФЗ и 44-ФЗ по учету закупок у малого бизнеса (включить в 223-ФЗ норму, аналогичную положению 44-ФЗ, по которому закупки у едпоставщика не учитываются при расчете квоты закупок у малого бизнеса).

По действующему закупочному законодательству, госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема должны приходиться на спецторги. В прошлом году эти нормы распространялись на 1839 госкомпаний. В текущем году эта норма распространена на все госкомпании, общее число которых составляет около 20 тыс. (по оценкам ряда экспертов - может достигать 40 тыс.). Мониторингом выполнения этих требований (в отношении крупнейших госкомпаний - ИФ) занимается "Корпорация МСП".