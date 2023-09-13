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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Минфин изучит корректность практики регионов по закупкам у едпоставщика

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минфин планирует провести анализ практики использования регионами права на определение единственных поставщиков по тем или иным закупкам, заявил замминистра финансов Алексей Лавров на областной практической конференции "10 лет контрактной системы: итоги и перспективы".

"Мы проведем анализ таких закупок и представим его в правительство РФ с точки зрения принятия решения: а вообще нужно ли и в каком формате нужно продлевать эти особые полномочия субъектов РФ и муниципальных образований, - сказал он. - Ситуация не внушает никакого оптимизма, и в целом можно сказать, что далеко не все субъекты, но многие из них, воспользовались этим инструментом некорректно".

По словам Лаврова, Минфин отмечает рост закупок региональных заказчиков у едпоставщиков, осуществляемых в особом порядке.

"Одним регионам удается фактически не прибегать к этому инструменту, а в других регионах доля таких закупок у едпоставщика достигает 30-40%, - рассказал заместитель министра финансов. - А регионы похожи друг на друга, не находится каких-то особых условий (причин, объясняющих разницу в использовании этого механизма - ИФ). Тогда возникает вопрос, в какой степени этот инструмент применяется для того, для чего он и был предназначен - для быстрого реагирования на чрезвычайные и особые условия".

По мнению Лаврова, ряд регионов восприняли это (предоставление дополнительных оснований по определению едпоставщика - ИФ) как некий карт-бланш и по сути перевели свои закупки в постоянный режим закупок у едпоставщика. При этом он подчеркнул, что значительная часть этих закупок касается строительства, длительных проектов по стройке, лизинга и финансовых услуг.

В 2022 году был принят ряд антисанкционных решений в сфере закупок, которые дали правительству и региональным органам власти дополнительные основания для определения единственных поставщиков по тем или иным закупкам. По данным Минфина на 2023 текущего года, по особым основаниям по решениям правительств субъектов федерации с едпоставщиками заключалось только около 8% контрактов. При этом министерство отмечало, что многие регионы вообще не использовали это право.

Летом 2023 года Минфин, Федеральной антимонопольной службе и "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса) было поручено проработать вопрос предоставления регионам дополнительных возможностей для заключения контрактов с едпоставщиками. Прежде всего, в части совершенствования механизма определения единственных поставщиков для нужд регионов.

В то же время участники рынка закупок считают, что госзаказчикам следует быть готовыми к проведению аудита их закупочной деятельности после завершения периода, связанного с проведением военной спецоперации.

"Сейчас ситуация непростая, и однозначно по результатам нынешнего периода, в рамках которого в госзакупках были расширены основания для заключения контрактов с едпоставщиками, как показывает предыдущий опыт, в дальнейшем, когда ситуация завершится, однозначно будет аудит, - говорил директор Института государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий Андрей Храмкин. - Был период проведения Олимпиады, проведения Чемпионата мира по футболу, во время которых вводились различные послабления в сфере закупок, а по их завершении проводился аудит".

Начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС Ольга Горбачева также отмечала, что антимонопольное ведомство - не единственный контрольный орган в сфере закупок.

"Есть еще правоохранительные органы, и для них едпоставщик - как красная тряпка для быка, - предупреждала Горбачева. - И если у ФАС форма контроля - плановые и неплановые проверки, по результатам которых максимум может быть предъявлен штраф, то у правоохранителей - это сразу уголовная статья. А по ним срок давности намного больше, чем один год, который имеется в распоряжении ФАС".

В 2022 году госзаказчики заключили контракты на общую сумму 11,1 трлн рублей. Из них по результатам несостоявшихся закупок были заключены контракты на 5,2 трлн рублей. Объем госконтрактов, заключенных собственно с едпоставщиками, составил 2,6 трлн рублей.

По данным Минфина, в I половине 2023 года госзаказчики заключили с едпоставщиками около 900 тысяч госконтрактов на 1,3 трлн рублей. Из них 19,5 тысячи контрактов на 700 млрд рублей были заключены на основании временных случаев, определенных решениями федерального правительства и руководства регионов. При этом всего за шесть месяцев 2023 года было заключено 2,6 млн госконтрактов на 7,1 трлн рублей.

Минфин Алексей Лавров Корпорация МСП ФАС
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