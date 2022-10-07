Уровень регистрируемой в РФ безработицы снизился до 0,8%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Численность зарегистрированных безработных в России снизилась с 0,9% до 0,8% от общей численности работников, количество безработных сократилось на 25 тыс., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Мы продолжаем внимательно отслеживать текущую ситуацию на рынке труда. По данным оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных снизилась на 25 тыс. и составила 621,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился до 0,8%", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера.

До этого, уровень регистрируемой безработицы держался на уровне не выше 0,9%. По данным на 23 сентября, численность зарегистрированных безработных составляла 646,5 тыс. человек.

Также уточняется, что в период с 19 сентября по 3 октября число работников, находящихся в простое, сократилось на 4,6 тыс. до 89,8 тыс. человек, а количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сократилось на 4,2 тыс. - до 114,9 тыс. человек.

Кроме того, на портале "Работа в России" соискателям доступно более 2,4 млн вакансий. Количество вакансий превышает численность зарегистрированных безработных граждан почти в 4 раза.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе снизился до 3,8%, вновь обновив исторический минимум. До этого, с мая, он держался в значениях 3,9%, что стало минимальным показателем с 1991 года.

В апреле уровень безработицы в РФ был 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

Общая численность безработных в России в августе 2022 года составила 2 млн 855 тыс. человек, что на 45 тыс. ниже показателя июля 2022 года.