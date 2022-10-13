Глава Минтруда заявил об отсутствии роста безработицы в России

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ситуацию на рынке труда можно характеризовать как стабильную, идет снижение безработицы, заявил глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Показатели рынка труда последние нескольких месяцев демонстрируют определенную стабильность, мы видим не только отсутствие роста безработицы, даже снижение в несколько последних месяцев", - сказал Котяков, выступая в четверг на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По его словам, снижение фиксируется как по методике МОТ (Международной организации труда; неофициальная безработица - ИФ), так и по регистрируемой безработице в центрах занятости.

"Все это было обеспечено за счет комплексного подхода со стороны правительства по стабилизации на рынке труда", - добавил министр.

По его словам, меры поддержки рынка труда будут продлены и на 2023 год.

Кроме того, Котяков также сообщил, что все социальные обязательства, заложенные в бюджет, полностью обеспечены финансовыми средствами.

"Все социальные обязательства, которые предусмотрены на сегодняшний день в бюджете, обеспечены 100% финансами и предусмотрены к реализации в полном объеме ", - уточнил глава Минтруда.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе снизился до 3,8%, вновь обновив исторический минимум. До этого, с мая, он держался в значениях 3,9%, что стало минимальным показателем с 1991 года.

В апреле уровень безработицы в РФ был 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

Общая численность безработных в России в августе 2022 года составила 2 млн 855 тыс. человек, что на 45 тыс. ниже показателя июля 2022 года.