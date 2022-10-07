Softline разделится надвое через продажу бизнеса в РФ основателю холдинга за $1

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Поставщик ИТ-решений Softline раскрыл подробности разделения бизнеса на российский и международный.

Согласно сообщению компании, бизнес в РФ будет продан основателю всей группы Игорю Боровикову за символический $1. Сделку по разделению планируется завершить в ноябре этого года. После продажи российского бизнеса доля Боровикова в глобальной группе снизится до 44%.

"Разделение проводится, учитывая соотношение стоимости Softline Россия и стоимости бизнеса за пределами России как 1:3", - говорится в сообщении.

В результате сделки стоимость ценных бумаг Softline может разводнена, для компенсации этого группа намерена провести бонусную эмиссию для всех держателей бумаг, за исключением Боровикова и российской выделяемой структуры.

В отличие от сделки по разделению бизнеса, бонусная эмиссия потребует одобрения акционеров. Собрание состоится 25 октября, дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании – 23 октября.

Решение о разделении группы было принято, в частности, в связи с тем, что "санкции ЕС по отношению к НРД фактически заблокировали операции между Euroclear и НРД и сделали невозможным любое распределение российских акций через клиринговые системы".

После разделения международный бизнес группы будет называться Softline Global, при этом не исключается и ребрендинг международной компании. Листинг на Лондонской бирже группа также планирует сохранить.

"Текущая геополитическая ситуация оказала непропорциональное влияние на рыночную стоимость Softline, тогда как разделение бизнесов проводится с намерением получения адекватной оценки обоих бизнесов группы, которая бы отражала их сильный прибыльный рост бизнесов и высокую фундаментальную стоимость", - подчеркивают в Softline.

В настоящее время бенефициаром Softline является Игорь Боровиков, владеющий 53% акций.

Softline провел IPO в конце октября 2021 года, по итогам которого компания привлекла $400 млн. Компания имеет представительства примерно в 60 странах.