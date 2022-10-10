Softline покупает индийскую компанию в сфере кибербезопасности

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Поставщик ИТ-решений Softline приобретает Value Point Systems - индийскую компанию, которая оказывает услуги в области кибербезопасности и цифровой инфраструктуры, говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не раскрывается. Приобретение компании позволит Softline расширить количество предоставляемых услуг на рынке Индии.

У Value Point Systems - около 2 тыс. локальных клиентов. Технологическими партнерами компании являются Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft и другие ИТ-компании.

Softline провел IPO в конце октября 2021 года, по итогам которого компания привлекла $400 млн. Компания имеет представительства по всему миру.

Сейчас Softline приступила к разделу бизнеса на российский и международный, завершить этот процесс планируется в ноябре 2022 года.