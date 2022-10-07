Песков назвал вопиющим призыв Зеленского нанести превентивный удар по РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Призывы президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России говорят о его моральном состоянии, которое может привести к совершению опасных ошибок, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С точки зрения симптоматики это очень опасное заявление. Фактически глава Украины призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный удар по нашей стране, по РФ. Это совершенно вопиющее заявление, которое говорит, наверно, о моральном состоянии президента Украины, которое чревато очень опасными, непоправимыми ошибками", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что "это лишний раз подчеркивает правоту президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции".

"Конечно, мимо пройти мы не можем. Мы призываем лидеров других государств тоже не проходить мимо", - добавил Песков.

"Были какие-то хрупкие попытки осудить такой тон Зеленского. Мы слышали и в ООН, и так далее. Но, к нашему сожалению, никому в голову не пришло приструнить своего вассала. Это очень опасно", - заявил представитель Кремля.

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