Лавров заявил, что РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия остается приверженной заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью изданию "Аргументы и факты" министр отметил, что "в контексте кризиса вокруг Украины именно американцы и их союзники активно пытаются ввести в публичный оборот ядерную риторику".

Так он, в частности, прокомментировал ремарку интервьюера о том, что некоторые "эксперты все чаще говорят о возможном применении против ВСУ тактического ядерного оружия в случае, если украинские атаки не удастся остановить обычными средствами" и ответил на вопрос, "действительно ли Россия готова пойти на такой беспрецедентный шаг".

В этом контексте Лавров сказал, что "западники все передергивают, пытаются представить дело так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения на Украине".

"Гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сценариев, определенных в Военной доктрине Российской Федерации и Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Это, как мы говорим, открытые документы. Каждый может их почитать", - заявил он.

"Хотел бы также подчеркнуть, что Россия сохраняет приверженность заявлению лидеров стран пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января этого года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны. В соответствии с этим документом, одобренным на высшем уровне, необходимо предотвратить любой вооружённый конфликт между странами, обладающими ядерным оружием", - сказал Лавров.

Министр добавил: "Что касается громких заявлений о неких последствиях для России, то подобный язык угроз, конечно же, неприемлем. Мы полностью оставляем их на совести соответствующих западных политиков. Дискутировать с ними на эту тему не намерены, это явно бесполезно".