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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Пожар на Крымском мосту
Фото: Алена Попова/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для автотранспорта, сообщается на сайте ФКУ Упрдор "Тамань" в субботу.

"Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено. На месте работают автодорожные службы, МЧС РФ", - говорится в сообщении.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков написал в своем телеграм-канале о возгорании цистерны с топливом на одном из участков Крымского моста. По его словам, судоходные арки моста не повреждены.

Крым Крымский мост
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