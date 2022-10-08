Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Пожар на Крымском мосту Фото: Алена Попова/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для автотранспорта, сообщается на сайте ФКУ Упрдор "Тамань" в субботу.

"Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено. На месте работают автодорожные службы, МЧС РФ", - говорится в сообщении.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков написал в своем телеграм-канале о возгорании цистерны с топливом на одном из участков Крымского моста. По его словам, судоходные арки моста не повреждены.