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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Возгорание топливной цистерны на Крымском мосту произошло в хвосте грузового поезда

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, локомотив с частью вагонов выведен на станцию, сообщили во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

"Аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортном переходе через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщается в телеграм-канале компании.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. По его словам, судоходные арки не повреждены. Крымский мост временно закрыт для автотранспорта.

Крым Крымский мост
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