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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Путин поручил сформировать правительственную комиссию после ЧП на Крымском мосту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице- премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", - сказал пресс-секретарь.

"Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД", - добавил он.

"По поручению главы государства, министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия", - сообщил Песков.

Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Предварительно, никто не пострадал.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.

Владимир Путин Крымский мост
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