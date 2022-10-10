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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Путин в понедельник проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин начнет рабочую неделю с совещания с постоянными членами Совета Безопасности, на неделе также запланирована встреча с недавно избранными главами российских регионов, участие в Российской энергетической неделе и в саммите СНГ в Астане, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1", ВГТРК).

"Рабочую неделю в понедельник президент начнет с совещания с постоянными членами Совета Безопасности, также в ближайшие дни Путин встретится с недавно избранными главами российских регионов и проведет ряд двусторонних встреч", - сообщает программа.

Ожидается также участие главы государства в "Российской энергетической неделе".

"В среду за заявлениями на форуме "Российская энергетическая неделя" будут следить во многих странах", - отмечает программа.

Кроме того, на этой неделе Путин летит в Астану, где примет участие в саммите СНГ, в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, говорится в программе.

Также сам президент анонсировал в Астане первую в истории встречу на высшем уровне Россия-Центральная Азия.

Владимир Путин
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