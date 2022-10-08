Глава Крыма сообщил, что одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На Крымском мосту обрушены два автомобильный полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он уточнил, что, по визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. "К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", - отметил глава Крыма.

Также по словам Аксенова, со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, добавил Аксенов.

Он попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет республики.

Утром 8 октября на мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Предварительно, никто не пострадал.

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.