Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о подрыве грузовика на Крымском мосту, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

По предварительной информации ведомства, утром 8 октября "на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных

В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина "на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России".

Ранее сообщалось, что Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.

Крымский мост СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Открытое горение на Крымском мосту ликвидировано

Курсирование поездов в Крым и продажа билетов на них приостановлены

Сухопутный коридор в Крым налажен через новые регионы РФ

Глава Крыма сообщил, что одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела

После взрыва машины на Крымском мосту частично обрушены два автомобильных пролета

После взрыва машины на Крымском мосту частично обрушены два автомобильных пролета

Путин поручил сформировать правительственную комиссию после ЧП на Крымском мосту

Спикер парламента Крыма обвинил украинскую сторону в ЧП на Крымском мосту

Что случилось этой ночью: суббота, 8 октября

В Крыму планируют запустить паромную переправу после ЧП на мосту

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });