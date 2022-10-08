Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о подрыве грузовика на Крымском мосту, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).
По предварительной информации ведомства, утром 8 октября "на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных
В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
По поручению главы СКР Александра Бастрыкина "на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России".
Ранее сообщалось, что Крымский мост временно закрыт для автотранспорта. Власти прорабатывают вопрос запуска паромной переправы.