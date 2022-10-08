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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Сухопутный коридор в Крым налажен через новые регионы РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сухопутный коридор в Крым, мост в который поврежден взрывом, налажен через новые регионы, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Налажен сухопутный коридор через новые регионы (Крым граничит с Херсонской областью - ИФ)", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он также заверил, что Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов, заполнены стратегические нефтехранилища.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение по мосту перекрыто, поезда задерживаются. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать в субботу.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Крымский мост
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