Движение пригородных поездов по Крымскому мосту приостановлено

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пригородное железнодорожное сообщение приостановлено между Крымом и Краснодарским краем, сообщили "Интерфаксу" в Южной пригородной пассажирской компании.

"Все рейсы через Крымский мост до обеда отменены, по остальным решение ожидается", - сказал по телефону оператор ЮППК.

В компании уточнили, что движение пригородных поездов по территории Крыма осуществляется в штатном режиме по расписанию.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение по мосту перекрыто, поезда задерживаются. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать в субботу.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.