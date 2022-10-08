Хуснуллин возглавил правкомиссию по выяснению причин происшествия на Крымском мосту

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин", - сообщил телеграм-канал правительства РФ.

В состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.

Как сообщалось со ссылкой на НАК, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По данным властей Крыма, обрушены два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка - из Керчи на Тамань, предварительно, цела.

Движение по мосту перекрыто, поезда задерживаются. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать в субботу.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.